LIVE Musetti-Napolitano 7-5 4-3 | Challenger di Biella 2 in DIRETTA | secondo set in equilibrio

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Palla corta spettacolare diche lascia impietrito. 4-3. Il 18enne nativo di Carrara esce fuori da una situazione molto complicata. A-40si apre bene il campo col dritto ma poi spedisce in corridoio il vincente lungolinea. 40-40 Ace!!!!! Il giovane toscano si salva col servizio! 30-40 Servizio vincente di. 15-40 Ancora aggressivo il piemontese che trova la riga sulla prima diche poi stecca il dritto. 15-30 Fantastica risposta vincente di rovescio di!!! 15-15 Bravocol rovescio in avanzamento che costringead un passante complicatissimo di rovescio ...