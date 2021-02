Levante-Atletico Madrid, la carica di Simeone: “Test difficile. Joao Felix è guarito dal Covid-19, Suarez..” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca poco a Levante-Atletico Madrid.Barcellona-PSG, esulta Kean: “Spero Mancini abbia visto la partita. A Parigi sto bene, ma la Juventus..”Nel corso della rituale conferenza stampa pre match, Diego Pablo Simeone, ha analizzato la gara che aspetta i Colchoneros. Continua a sognare la franchigia madrilena e la vittoria del campionato passerà anche dalla partita di domani in programma alle ore 19.00 allo Stadio Ciutat de València. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico dell'Atletico Madrid."Domani ci attende un Test difficile, complesso, come d’altronde sono tutte le partite contro il Levante. E’ una squadra che gioca bene, propone un gioco che si è collaudato con il tempo. Inoltre hanno un organico più folto e quindi più calciatori ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca poco a.Barcellona-PSG, esulta Kean: “Spero Mancini abbia visto la partita. A Parigi sto bene, ma la Juventus..”Nel corso della rituale conferenza stampa pre match, Diego Pablo, ha analizzato la gara che aspetta i Colchoneros. Continua a sognare la franchigia madrilena e la vittoria del campionato passerà anche dalla partita di domani in programma alle ore 19.00 allo Stadio Ciutat de València. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico dell'."Domani ci attende un, complesso, come d’altronde sono tutte le partite contro il. E’ una squadra che gioca bene, propone un gioco che si è collaudato con il tempo. Inoltre hanno un organico più folto e quindi più calciatori ...

