Le donne del Pd chiedono una convocazione urgente della Direzione. Zingaretti 'apre' (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - La questione della rappresentanza femminile continua ad agitare il Pd. Dopo le polemiche legate alla mancanza di donne nella componente Dem del governo Draghi, 30 dirigenti Democratiche chiedono la convocazione urgente della Direzione del partito. E il segretario, Nicola Zingaretti, apre alla possibilità che il ruolo di numero due del Nazareno, lasciato libero da Andrea Orlando neo ministro del Lavoro, venga assegnato a una donna. "Sono a favore", dice Zingaretti che chiede "una discussione coraggiosa per far fare a tutti un passo in avanti. Parlo agli uomini del Pd - aggiunge - è accaduto, è grave e non deve piùaccadere". " La presenza delle donne nelle istituzioni, nella politica, nei vertici delle aziende, nel mercato del ...

