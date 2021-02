La sfida di M5s-Pd-Le: un intergruppo al Senato per rilanciare il Paese (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Movimento 5 stelle, Partito democratico e Leu hanno deciso di costituire un intergruppo parlamentare che "a partire dall'esperienza positiva del Governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale". Lo affermano i capigruppo in Senato dei tre partiti Ettore Licheri, Andrea Marcucci e Loredana De Petris. "Con questo spirito - proseguono - da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese". "L'iniziativa annunciata dai Capigruppo in Senato di M5S-Pd-Leu di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna" ha detto l'ex premier Giuseppe ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Movimento 5 stelle, Partito democratico e Leu hanno deciso di costituire un intergruppo parlamentare che "a partire dall'esperienza positiva del Governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale". Lo affermano i capigruppo indei tre partiti Ettore Licheri, Andrea Marcucci e Loredana De Petris. "Con questo spirito - proseguono - da domani, saremo insieme pere ricostruire il nostro". "L'iniziativa annunciata dai Capigruppo indi M5S-Pd-Leu di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna" ha detto l'ex premier Giuseppe ...

repubblica : ?? Governo Draghi, nasce l'intergruppo parlamentare Pd-M5S-Leu. Verso documento programmatico comune per la sfida a… - fisco24_info : La sfida di M5s-Pd-Le: un intergruppo al Senato per rilanciare il Paese: AGI - Movimento 5 stelle, Partito democra… - roma_paoletta : RT @eziomauro: Governo Draghi, la vigilia del voto di fiducia. Nasce il gruppo interparlamentare M5S-Pd-Leu. Verso un documento programmati… - ARGDON62 : RT @eziomauro: Governo Draghi, la vigilia del voto di fiducia. Nasce il gruppo interparlamentare M5S-Pd-Leu. Verso un documento programmati… - dopiot : RT @Virus1979C: Governo, nasce l'intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu. Verso un testo programmatico comune per la sfida a Lega e Fi. -