Il Tar boccia la maxi fusione tra A2a e Aeb group. I dubbi sull’operazione da 450 milioni di euro segnalati dal pentastellato Fumagalli (Di martedì 16 febbraio 2021) Il matrimonio tra le aziende A2A e Aeb, non si farà. A mettere la pietra tombale sul progetto, largamente criticato dal Movimento 5 Stelle, è stato il Tar della Lombardia, prima sezione, che ha annullato la delibera del consiglio comunale di Seregno che lo scorso aprile aveva approvato la fusione tra il gruppo Milano-Brescia e la multiutility brianzola. La sentenza del Tar arriva dopo che lo scorso giugno il Tribunale amministrativo aveva concesso una sospensiva poi annullata dal Consiglio di Stato. In ballo, in base alla perizia di stima sul valore dell’aggregazione, c’è un matrimonio da 450 milioni di euro per il quale non si esclude un ulteriore ricorso da parte delle due aziende. Sostanzialmente quel che hanno sancito i giudici amministrativi è che la scelta del Comune di Seregno di non seguire “la procedura di evidenza pubblica” è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Il matrimonio tra le aziende A2A e Aeb, non si farà. A mettere la pietra tombale sul progetto, largamente criticato dal Movimento 5 Stelle, è stato il Tar della Lombardia, prima sezione, che ha annullato la delibera del consiglio comunale di Seregno che lo scorso aprile aveva approvato latra il gruppo Milano-Brescia e la multiutility brianzola. La sentenza del Tar arriva dopo che lo scorso giugno il Tribunale amministrativo aveva concesso una sospensiva poi annullata dal Consiglio di Stato. In ballo, in base alla perizia di stima sul valore dell’aggregazione, c’è un matrimonio da 450diper il quale non si esclude un ulteriore ricorso da parte delle due aziende. Sostanzialmente quel che hanno sancito i giudici amministrativi è che la scelta del Comune di Seregno di non seguire “la procedura di evidenza pubblica” è ...

