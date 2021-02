Il primo banco di prova di Draghi non può essere un banco a rotelle (Di martedì 16 febbraio 2021) Dei molti salutari effetti portati da un governo di larghissima coalizione, nato in Parlamento e composto con criteri rigidamente proporzionali, ce n’è uno in particolare di cui oggi abbiamo più bisogno che mai, nel pieno della pandemia, ed è la possibilità di dare finalmente ragione a chi ha ragione, fin dove ha ragione e non oltre. A mio parere, è il bene supremo di ogni dibattito democratico: la possibilità di distinguere. Troppi sottili analisti tendono a sottovalutare questo fondamentale effetto di laicizzazione della politica legato all’impostazione proporzionalistica: la rimozione del vincolo manicheo portato dal bipolarismo di coalizione, che ha intossicato il dibattito con un di più di propaganda e demonizzazione dell’avversario che al momento non possiamo proprio permetterci. Dunque diciamo subito che Walter Ricciardi ha perfettamente ragione, nel merito, quando lancia ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021) Dei molti salutari effetti portati da un governo di larghissima coalizione, nato in Parlamento e composto con criteri rigidamente proporzionali, ce n’è uno in particolare di cui oggi abbiamo più bisogno che mai, nel pieno della pandemia, ed è la possibilità di dare finalmente ragione a chi ha ragione, fin dove ha ragione e non oltre. A mio parere, è il bene supremo di ogni dibattito democratico: la possibilità di distinguere. Troppi sottili analisti tendono a sottovalutare questo fondamentale effetto di laicizzazione della politica legato all’impostazione proporzionalistica: la rimozione del vincolo manicheo portato dal bipolarismo di coalizione, che ha intossicato il dibattito con un di più di propaganda e demonizzazione dell’avversario che al momento non possiamo proprio permetterci. Dunque diciamo subito che Walter Ricciardi ha perfettamente ragione, nel merito, quando lancia ...

