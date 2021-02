Gli attivisti del Movimento 5 Stelle ora vogliono la testa di Vito Crimi (Di martedì 16 febbraio 2021) M5S scissione. Visto che sembra impossibile votare di nuovo sull’appoggio al governo Draghi, gli elettori del Movimento 5 Stelle ora puntano alla testa di Vito Crimi. Un gruppo di attivisti ha lanciato un appello al Capo politico e a Beppe Grillo per tornare a esprimere la propria opinione il prima possibile sulla piattaforma Rousseau. Questa volta, però, si pretende un quesito “onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del M5S nel governo Draghi, e quindi una chiara espressione di voto degli iscritti, tale da consentire ai Portavoce nazionali di non avere dubbi sull’indirizzo politico dell’Assemblea al quale uniformarsi”. Ma non solo: nella petizione si chiede anche di poter valutare “le responsabilità personali dell’attuale Capo politico pro tempore e del Comitato di Garanzia per ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021) M5S scissione. Visto che sembra impossibile votare di nuovo sull’appoggio al governo Draghi, gli elettori delora puntano alladi. Un gruppo diha lanciato un appello al Capo politico e a Beppe Grillo per tornare a esprimere la propria opinione il prima possibile sulla piattaforma Rousseau. Questa volta, però, si pretende un quesito “onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del M5S nel governo Draghi, e quindi una chiara espressione di voto degli iscritti, tale da consentire ai Portavoce nazionali di non avere dubbi sull’indirizzo politico dell’Assemblea al quale uniformarsi”. Ma non solo: nella petizione si chiede anche di poter valutare “le responsabilità personali dell’attuale Capo politico pro tempore e del Comitato di Garanzia per ...

