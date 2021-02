Focolaio ad Arcene | salgono a 49 i positivi I sindacati | “Ridurre alunni per classe”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Siamo arrivati a 49ufficiali, ma sappiamo che potrebbero essere di più a causa del ritardo nella compilazione delle liste”. L’aggiornamento lo fornisce il sindaco di, Roberto Ravanelli, dove la scoperta di unha portato alla chiusura delle scuole medie a tempo indeterminato. Il primo cittadino non nasconde che alla diffusione del contagio possa aver contribuito una variante del Covid-19. Anzi, ha definito il sospetto “fondato”. “Ats sta indagando – si limita a commentare -. In tre settimane siamo passati da 1/2.500 ad 1/100 contagiati. Per ora la scuola primaria rimane in presenza, a parte le classi in quarantena”. Proprio sul tema scuole si registra la crescente preoccupazione tra gli addetti ai lavori di fronte alle nuove varianti del virus. “Ciò che chiediamo da tempo diventa ancor più urgente, non solo in ...