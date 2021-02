Draghi chiede la fiducia mentre il piano vaccinale implode

(Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi tre notizie lontane l'una dall'altra ci portano tutte nello stesso luogo con la medesima domanda. La prima notizia arriva da Bruxelles. Eurostat infatti ha reso noti i dati economici dell'ultimo trimestre del 2020 certificando quello che molti temevano, cioè un calo del pil nel continente dello 0,6% (alla faccia della ripresa). La seconda notizia arriva da Londra dove cominciano a vedersi i risultati della campagnaarrivata a 16 milioni di cittadini per in totale del 27% della popolazione. I casi di contagio a Londra e non solo sono in forte calo e nel giro di poche settimane le varie restrizioni saranno un lontano ricordo e si potrebbe addirittura tornare alla normalità ben prima dell'estate. La terza e ultima riguarda le ennesime richieste di lockdown totale che altri virologi e medici italiani stanno lanciando per cercare di mettere un freno alle ...

Appello degli attivisti M5S per un nuovo voto su Rousseau. "Sial Capo Politico pro tempore o in sua vece al Garante, l'immediata apertura di una ...del Movimento 5 Stelle nel Governo, e ...tweet Grande attenzione alla ri - nascita demografica. È ciò che chiedono 70 associazioni no profit al premiere ai parlamentari. Attraverso le importanti risorse del Recovery Plan , sivenga stilato un programma di politiche di sussidiarietà e per la vita, articolato in quattro punti: a) ...Il Governo del Premier Mario Draghi “migliora” le prospettive dell’Italia per ... pena la mancata erogazione dei fondi. Questo è quello che chiede l'Europa: tempi certi e procedure accelerate per ...Col ‘maestro’ Draghi tutti capiranno che la musica è cambiata e per ... molte senza ‘portafoglio’ (fondi a disposizione, che vanno chiesti ai maschietti). Insomma, qui il ‘bene del Paese’ lo si ...