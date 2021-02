Chi è Antonio Funiciello, Capo di Gabinetto di Draghi: un uomo Pd per tutte le stagioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel governo “dei migliori” ritroviamo una vecchia gloria – si fa per dire- dei governi passati. Si tratta di Antonio Funiciello, 45 anni, di Caserta, una laurea in Filosofia e 15 anni nel Pd: sarà il prossimo Capo di Gabinetto del presidente Mario Draghi. Un “ritorno a casa”, con buona pace della “discontinuità”, parola abusata e “stuprata”, visti i ritorni e le riconferme tragiche. A Palazzo Chigi era stato Capo di Gabinetto di Paolo Gentiloni fino al 2018. Scrisse un libro dal titolo “programmatico”: Il metodo Machiavelli – Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima” (Rizzoli). Governo, chi è Antonio Funiciello, Capo Gabinetto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel governo “dei migliori” ritroviamo una vecchia gloria – si fa per dire- dei governi passati. Si tratta di, 45 anni, di Caserta, una laurea in Filosofia e 15 anni nel Pd: sarà il prossimodidel presidente Mario. Un “ritorno a casa”, con buona pace della “discontinuità”, parola abusata e “stuprata”, visti i ritorni e le riconferme tragiche. A Palazzo Chigi era statodidi Paolo Gentiloni fino al 2018. Scrisse un libro dal titolo “programmatico”: Il metodo Machiavelli – Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima” (Rizzoli). Governo, chi èdi ...

