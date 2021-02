Caso tamponi: Lotito verrà ascoltato dalla Procura in settimana (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente della Lazio Claudio Lotito sarà ascoltato dalla Procura Federale per la vicenda legata ai tamponi della squadra Ancora si continua a parlare del Caso tamponi che ha coinvolto la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste Claudio Lotito verrà ascoltato dalla Procura Federale in settimana. Lo stesso club ha scelto di sottoporsi a questa audizione, richiedendola nelle venti pagine di memoria difensiva presentate nei giorni scorsi. L’ultimo giorno disponibile per effettuare l’incontro è lunedì 21 febbraio. Il ritardo nell’appuntamento è dovuto alla nuova nomina del Procuratore Giuseppe Chiné, che sarà nominato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente della Lazio ClaudiosaràFederale per la vicenda legata aidella squadra Ancora si continua a parlare delche ha coinvolto la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste ClaudioFederale in. Lo stesso club ha scelto di sottoporsi a questa audizione, richiedendola nelle venti pagine di memoria difensiva presentate nei giorni scorsi. L’ultimo giorno disponibile per effettuare l’incontro è lunedì 21 febbraio. Il ritardo nell’appuntamento è dovuto alla nuova nomina deltore Giuseppe Chiné, che sarà nominato ...

