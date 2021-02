Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 15 febbraio 2021

(Di martedì 16 febbraio 2021): idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Il Commissario Ricciardi hanno totalizzato in media 5637 spettatori, 23.25% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3483 spettatori (20.02%). Il film Transporter 3 su Italia1 ha avuto 1453 spettatori (5.95%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. si è portato a casa 1044 spettatori (3.85%) nel primo episodio e 1044 (4.25%) nel secondo, mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1250 spettatori (4.97%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1090 spettatori (5.72%), mentre Fuga da Alcatraz su La7 ...

