Vite al limite su Real Time: stasera il successo di Octavia Gahagans (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno 11 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Octavia Gahagans. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna di colore assistita dalla propria sorella Desire che tenta di tutto per farle fare esercizio e migliorare la sua alimentazione ma non viene mai ascoltata. La sua storia è molto triste perché parte da una violenza sessuale sistematica subita da un vicino di casa. Vite al limite – Octavia Gahagans Diana, la protagonista, ha 42 anni, vive a Kansas City, e all'inizio del suo percorso pesa ben 314 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ...

