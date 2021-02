Shiffrin d' oro in combinata | quarta Curtoni Fuori Brignone | ' Quanto mi girano'

Eurosport_IT : SESTO ORO MONDIALE PER MIKAELA SHIFFRIN ???? Dopo il terzo posto nel Super G, l'americana domina la manche di slalom… - Gazzetta_it : Mondiali Cortina, combinata femminile: oro Shiffrin, fuori la Brignone - andreapezzoni87 : Ancora Austria a #Cortina2021! Marco Schwarz si prende l'oro nella combinata superando Pinturault e Meillard. Grand… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Shiffrin oro nella combinata, #Curtoni quarta: #Brignone out #Cortina2021 - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: SESTO ORO MONDIALE PER MIKAELA SHIFFRIN ???? Dopo il terzo posto nel Super G, l'americana domina la manche di slalom ???????… -

CORTINA. Con l'Italia annichilita dall'uscita di Federica Brignone già alla terza porta della prova di slalom speciale dopo aver dominato il superG, la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro mondiale in combinata. Per lei un palmares strepitoso a soli 25 anni: sei titoli mondiali, due ori olimpici, tre coppe del mondo e 68 vittorie. Argento, come due anni fa ad Are. Diretta combinata femminile Mondiali Cortina streaming video Rai oggi lunedì 15 febbraio: orario e risultato live della gara iridata di sci. Federica Brignone era in testa dopo la manche di Super G ma è caduta all'inizio dello slalom, combinata vinta dall'americana Shiffrin, quarta la Curtoni; tra gli uomini settimo Riccardo Tonetti.