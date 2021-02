Scivola dentro un tombino e muore annegato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di unnel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'...

BLturismo : RT @UnioneSarda: #Belluno - Scivola dentro un tombino e muore annegato: la vittima è un 74enne - UnioneSarda : #Belluno - Scivola dentro un tombino e muore annegato: la vittima è un 74enne - NoveGennaio1900 : @robertus59 @Enrico1306 Magari lautaro non segna? Non si scivola dentro l'area. Anche a Bergamo fece la stessa cosa. - _Unbeliebubble : RT @PalermoRossella: LA VITA SCIVOLA PERSA TRA MILLE PAROLEEEE O DENTRO I PETALI STORTI DEL TUO GIRASOLEEEE E L'ARIA E' GELIDA SE NON TI L… - NoveGennaio1900 : @AlessioBuzzanca @Stefano_Pantano A me sembra palese che un difensore di serie A se scivola da dietro dentro l'area… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola dentro Scivola dentro un tombino e muore annegato

Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'...

Delta Deaspar, a Monza un altro ko

Dopo questo quinto ko consecutivo, la Delta Despar scivola così al terzultimo posto. Il tabellino ... Dentro Bisio e Melli al posto di Piani e D'Odorico. Bisio realizza due ace consecutivi con la ...

Scivola dentro un tombino e muore annegato: la vittima è un 74enne L'Unione Sarda.it Scivola dentro un tombino e muore annegato

Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere ...

Scivola dentro un tombino e muore annegato: la vittima è un 74enne

Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'incide ...

Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'...Dopo questo quinto ko consecutivo, la Delta Desparcosì al terzultimo posto. Il tabellino ...Bisio e Melli al posto di Piani e D'Odorico. Bisio realizza due ace consecutivi con la ...Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere ...Un uomo di 74 anni, Giuliano Radamondo, è morto nella serata di ieri per probabile annegamento, dopo essere caduto all'interno di un tombino nel quale era impegnato per opere di manutenzione. L'incide ...