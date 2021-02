Salta ancora l’apertura degli impianti da sci: è polemica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rinviata al 5 di marzo Oggi, lunedì 15 febbraio, avrebbero dovuto aprire gli impianti da sci in tutta Italia. impianti chiusi praticamente da un anno ovvero dai primi contagi da Covid – 19 in Italia. Con un’ordinanza, il Ministro della Salute, Roberto Speranza (confermato dal premier Draghi) ha rinviato l’apertura al 5 marzo creando polemiche e dissenso. La notizia è arrivata infatti nella giornata di ieri con una tempistica che non ha permesso a nessuno di adeguarsi alla situazione e con prenotazioni già prese. Soprattutto, mancano, ancora una volta, i ristori e gli aiuti economici. Alla base del provvedimento c’è tantissima preoccupazione per le varianti e in particolare modo per la variante inglese. Il comitato tecnico scientifico, ma già diverse settimane fa aveva infatti dato il via libera per la giornata di oggi. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rinviata al 5 di marzo Oggi, lunedì 15 febbraio, avrebbero dovuto aprire glida sci in tutta Italia.chiusi praticamente da un anno ovvero dai primi contagi da Covid – 19 in Italia. Con un’ordinanza, il Ministro della Salute, Roberto Speranza (confermato dal premier Draghi) ha rinviatoal 5 marzo creando polemiche e dissenso. La notizia è arrivata infatti nella giornata di ieri con una tempistica che non ha permesso a nessuno di adeguarsi alla situazione e con prenotazioni già prese. Soprattutto, mancano,una volta, i ristori e gli aiuti economici. Alla base del provvedimento c’è tantissima preoccupazione per le varianti e in particolare modo per la variante inglese. Il comitato tecnico scientifico, ma già diverse settimane fa aveva infatti dato il via libera per la giornata di oggi. ...

