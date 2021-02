Pozzuoli | studente positivo al Covid | chiude scuola media per due settimane

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rimarrà chiusa per duelasecondaria di primo grado “Giacinto Diano” di. Una decisione presa dopo il riscontro di caso di positività tra gli studenti. La struttura scolastica di via Solfatara, tra le più frequentate dell’area flegrea, oltre mille iscritti, riaprirà lunedì 1 marzo, salvo il verificarsi di nuovi casi di contagio. La chiusura è stata motivata dalla dirigente scolastica per attivare i protocolli di sicurezza e prevenzione dell’igiene e di tutela della salute di tutto il personale afferente alla. Le lezioni da mercoledì prossimo torneranno in Dad fino al 26 febbraio. Prima della Diano per casi dierano stati costretti alla chiusura o a ridurre l’attività in presenza l’istituto superiore ...