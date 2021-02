Matteo Salvini | “Lockdown? Spero finisca la stagione degli allarmismi in tv”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “che con il nuovo governolasui giornali e telegiornali“. Se lo augura il leader della Lega,, dopo che per l’ennesima volta il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha proposto ilnazionale per fermare la pandemia in Italia. “La comunità scientifica tutta si metta intorno a un tavolo, decida e comunichi – ha detto-. Non è possibile che ci sia qualcuno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani parlando di morti, feriti e chiusure senza che ne abbia discusso con altri“. E ancora: “Questo era il metodo del passato governo e sicuramente ci sarà un cambio di marcia. Abbiamo totale fiducia nella voglia di ritorno alla vita del ...