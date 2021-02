‘Live – Non è la D’Urso’, Ivana Icardi svela il sesso del bimbo che aspetta da Hugo Sierra (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivana Icardi è nota al pubblico per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello e per essere la sorella del famosissimo calciatore Mauro Icardi marito dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara. Adesso l’ex gieffina si appresta a diventare mamma per la prima volta insieme al compagno Hugo Sierra conosciuto all’interno del reality Supervivientes, e ospite in collegamento di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso Ivana ha dapprima rivelato che aspettano una bambina, e poi ha raccontato che i rapporti con il fratello sono ancora del tutto inesistenti: Purtroppo tutto continua uguale. Io mi sono stancata, non posso fare niente. Bisogna andare avanti nella vita. Io gli voglio tantissimo bene e vorrei dirglielo faccia a faccia. E ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021)è nota al pubblico per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello e per essere la sorella del famosissimo calciatore Mauromarito dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara. Adesso l’ex gieffina si appresta a diventare mamma per la prima volta insieme al compagnoconosciuto all’interno del reality Supervivientes, e ospite in collegamento di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Ursoha dapprima rivelato cheno una bambina, e poi ha raccontato che i rapporti con il fratello sono ancora del tutto inesistenti: Purtroppo tutto continua uguale. Io mi sono stancata, non posso fare niente. Bisogna andare avanti nella vita. Io gli voglio tantissimo bene e vorrei dirglielo faccia a faccia. E ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - live_messina : Fuga a Giostra: gli inqualificabili commenti dei due fermati sui social. Ma non è un videogioco - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Mina Settembre (26.4%), Live Non è la D’Urso (12%) | Dati Auditel 14 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero