LIVE – Combinata maschile Mondiali Cortina 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 15 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della Combinata alpina maschile di Cortina d’Ampezzo, valevole per i Mondiali 2021 di sci alpino. Comincia la seconda settimana di prove della rassegna iridata in Veneto. Si comincia con la gara prevista pochi giorni fa, ma rinviata a causa del maltempo. La gara è in programma lunedì 15 febbraio, con il super-G alle ore 11:15 e lo slalom alle 15:20. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lascritta dellaalpinadid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Comincia la seconda settimana di prove della rassegna iridata in Veneto. Si comincia con la gara prevista pochi giorni fa, ma rinviata a causa del maltempo. La gara è in programma lunedì 15 febbraio, con il super-G alle ore 11:15 e lo slalom alle 15:20. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

