Le donne escano dal gruppo Pd (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha ragione Marianna Madia a dire che il tema delle donne e del PD non è un tema di quote, ma è un tema di leadership e diciamocelo chiaramente: in un partito che avesse avuto una forte leadership femminile, candidate ed elette autorevoli in città e regioni di peso, nessuno avrebbe fatto caso alla nomina di tre uomini ai Ministeri toccati al Partito Democratico. Soprattutto se fossero stati scelti per merito e non per corrente perché un’altra cosa dobbiamo dircela ad occupare i tre ministeri sono i 3 maggiori azionisti del Pd, anche detti capocorrente. La verità è che oggi il Pd non solo non è un partito per donne, ma non lo è nemmeno per maschi perché non può essere esercitata la dialettica se non quella delle correnti. L’ultima ed unica candidata donna al congresso, se non erro, fu Rosy Bindi. Niente donne di potere, solo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha ragione Marianna Madia a dire che il tema dellee del PD non è un tema di quote, ma è un tema di leadership e diciamocelo chiaramente: in un partito che avesse avuto una forte leadership femminile, candidate ed elette autorevoli in città e regioni di peso, nessuno avrebbe fatto caso alla nomina di tre uomini ai Ministeri toccati al Partito Democratico. Soprattutto se fossero stati scelti per merito e non per corrente perché un’altra cosa dobbiamo dircela ad occupare i tre ministeri sono i 3 maggiori azionisti del Pd, anche detti capocorrente. La verità è che oggi il Pd non solo non è un partito per, ma non lo è nemmeno per maschi perché non può essere esercitata la dialettica se non quella delle correnti. L’ultima ed unica candidata donna al congresso, se non erro, fu Rosy Bindi. Nientedi potere, solo ...

ilCogito : RT @crialicata: Le donne escano dal gruppo Pd (di C. Alicata) - crialicata : Le donne escano dal gruppo Pd (di C. Alicata) - BarbaraPiccini4 : @Corriere Escano e facciamo un partito femminista. Molti dicono che i partiti delle donne non hanno funzionato dove… - anna_1951 : RT @trescogli: Ma nonostante il coraggio di Franca abbia fatto da apripista a molte analoghe denunce, affinché il “matrimonio riparatore”,… - ilciccio67 : RT @trescogli: Ma nonostante il coraggio di Franca abbia fatto da apripista a molte analoghe denunce, affinché il “matrimonio riparatore”,… -

Ultime Notizie dalla rete : donne escano Le donne escano dal gruppo Pd

Le donne non sono un tema delle donne, sono un tema di tutti, se ne parli su un unico tavolo (così come non si capisce perché c'è un Ministero dei giovani, dei disabili, delle pari opportunità e non ...

Tre giorni nei boschi senza cellulare: "Così curiamo i malati del gioco"

...libera dopamina innescando un dialogo seduttivo - racconta Masnata - il nostro obiettivo che escano ... Le donne che arrivano da noi, invece, sono poche. E non perché non siano affette da ludopatia, anzi:...

AOC in bikini: ma è tutto un fake. Cosa ci dice lo studio del MIT su AI e sessismo StartupItalia Uomini e Donne 15 febbraio 2021 anticipazioni: Maria su tutte le furie

La puntata di Uomini e Donne del 15 febbraio 2021 vede Maria De Filippi perdere le staffe con un cavaliere. Si tratta di Maurizio, che sta conoscendo sia Gemma Galgani che un’altra dama. Come mai la c ...

Le donne escano dal gruppo Pd

Tutte insieme, per andare a prendersi le nomine ancora in ballo. E come si diceva tempo fa, aprire le finestre ...

Lenon sono un tema delle, sono un tema di tutti, se ne parli su un unico tavolo (così come non si capisce perché c'è un Ministero dei giovani, dei disabili, delle pari opportunità e non ......libera dopamina innescando un dialogo seduttivo - racconta Masnata - il nostro obiettivo che... Leche arrivano da noi, invece, sono poche. E non perché non siano affette da ludopatia, anzi:...La puntata di Uomini e Donne del 15 febbraio 2021 vede Maria De Filippi perdere le staffe con un cavaliere. Si tratta di Maurizio, che sta conoscendo sia Gemma Galgani che un’altra dama. Come mai la c ...Tutte insieme, per andare a prendersi le nomine ancora in ballo. E come si diceva tempo fa, aprire le finestre ...