Infortunio Osorio | problema alla caviglia in Verona-Parma

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Altrofisico nel corso di: questa volta è il difensore dei ducali,, costretto ad abbandonare il campo Il difensore venezuelano del, è costretto al cambio al 69? della gara tra. Dopo un dribbling secco di Lasagna, il difensore non resta in piedi e compie una torsione dellache lo manda k.o. D’Aversa è costretto a correre ai ripari e inserisce Pezzella al suo posto. Da verificare le sue condizioni dopo gli esami strumentali per le prossime gare del. Leggi su Calcionews24.com

calciodangolo_ : ?? #VeronaParma, problema per #Osorio che è costretto a lasciare il campo. #Pezzella prende il suo posto, da valutar… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Osorio

Fantacalcio.it

La scelta iniziale di giocare con tre difensori era anche a tutela della condizione fisica non ottimale, perché Bruno Alves rientrava da un periodo di, così come perera la seconda ...Parma - Bologna domenica ore 18.00 PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti,, Bruno Alves, Gagliolo; ... Not: Bruno Alves rientra dopo un, pensate ad altro. Sorpresa: La concorrenza potrebbe ...Problema al ginocchio anche per Osorio che è costretto a lasciare il campo. Il tecnico D’Aversa lo sostituisce con Pezzella Partita abbastanza complicata per quanto riguarda gli infortuni, infatti dop ...Infortunio per Osorio, le sue condizioni. Dopo il problema di Colley, anche Osorio è uscito per quello che sembrerebbe un brutto infortunio al ginocchio: il difensore centrale de ...