Il Verona vince in rimonta: 2 - 1 contro il Parma penultimo e in crisi (Di martedì 16 febbraio 2021) Messo al muro da un progetto incoerente, la candidatura del Parma alla retrocessione (sarebbe la terza negli ultimi 36 anni: 1985 in C1, 2008 e 2015 in B) è sempre più seria. L'Hellas di Juric, nono ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Messo al muro da un progetto incoerente, la candidatura delalla retrocessione (sarebbe la terza negli ultimi 36 anni: 1985 in C1, 2008 e 2015 in B) è sempre più seria. L'Hellas di Juric, nono ...

TuttoHellasVer1 : Sky Sport: Verona-Parma 2-1. 'Super Dimarco e Baràk, il Verona vince in rimonta' - CinqueNews : Il Verona vince in rimonta sul Parma 2-1: numeri e statistiche - matteoischiboni : RT @laziopress: SERIE A | Il posticipo della 22ª giornata: il Verona vince 2-1 in rimonta contro il Parma - laziopress : SERIE A | Il posticipo della 22ª giornata: il Verona vince 2-1 in rimonta contro il Parma - pasqualinipatri : SERIE A | Il posticipo della 22ª giornata: il Verona vince 2-1 in rimonta contro il Parma -