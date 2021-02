Il San Valentino di Atalanta e RadiciGroup in un video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Poco più di un minuto per raccontare i valori di una vita: in occasione della Festa di San Valentino RadiciGroup ha lanciato un nuovo video istituzionale, realizzato con la partecipazione di Atalanta, e mostra un emozionale parallelismo tra le azioni quotidiane in azienda e le attività tipiche di una squadra di calcio. “Siamo sempre stati convinti, e in questo ultimo anno ancora di più, – ha sottolineato Maurizio Radici, Vicepresidente di RadiciGroup – che le persone rappresentano la ricchezza di un’azienda e che la loro capacità di mettersi in gioco e di saper fare squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, è fondamentale per il successo di qualsiasi attività”. Da qui nasce l’idea di un video con i giocatori del team nerazzurro realizzato con la direzione creativa di Riccardo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Poco più di un minuto per raccontare i valori di una vita: in occasione della Festa di Sanha lanciato un nuovoistituzionale, realizzato con la partecipazione di, e mostra un emozionale parallelismo tra le azioni quotidiane in azienda e le attività tipiche di una squadra di calcio. “Siamo sempre stati convinti, e in questo ultimo anno ancora di più, – ha sottolineato Maurizio Radici, Vicepresidente di– che le persone rappresentano la ricchezza di un’azienda e che la loro capacità di mettersi in gioco e di saper fare squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, è fondamentale per il successo di qualsiasi attività”. Da qui nasce l’idea di uncon i giocatori del team nerazzurro realizzato con la direzione creativa di Riccardo ...

