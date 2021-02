I numeri in chiaro, Sebastiani: «Per arginare le varianti servono lockdown mirati come a Natale. E le scuole vanno chiuse subito» (Di lunedì 15 febbraio 2021) lockdown mirati nelle regioni o province più colpite del tipo di quello vissuto tra Natale e l’Epifania e la chiusura immediata delle scuole a livello nazionale. Sono queste le due misure che, secondo il professor Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, servirebbero in Italia per consentirci di bloccare la diffusione delle varianti Covid, raggiungere un tasso di positività del 3% e far ripartire un sistema efficace di tracciamento dei contatti che ci permetterebbe di avere successivamente misure restrittive più blande con vantaggi di tipo economico e sociale. «Se guardiamo la percentuale di positivi al Coronavirus sui tamponi molecolari, questa da poco più di tre settimane è stabile», ha spiegato il professore alla rubrica numeri in chiaro di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021)nelle regioni o province più colpite del tipo di quello vissuto trae l’Epifania e la chiusura immediata dellea livello nazionale. Sono queste le due misure che, secondo il professor Giovanni, matematico del Cnr, servirebbero in Italia per consentirci di bloccare la diffusione delleCovid, raggiungere un tasso di positività del 3% e far ripartire un sistema efficace di tracciamento dei contatti che ci permetterebbe di avere successivamente misure restrittive più blande con vantaggi di tipo economico e sociale. «Se guardiamo la percentuale di positivi al Coronavirus sui tamponi molecolari, questa da poco più di tre settimane è stabile», ha spiegato il professore alla rubricaindi ...

