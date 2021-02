Giorgio Palù | Altri 2 o 3 mesi di sacrifici | no alle riaperture

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre, forse usciremo dal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera estate si mitigano. Dobbiamo aver fiducia. Spingendo sulla vaccinazioni e rinunciando per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di”. A dirlo al Corriere della Sera è, presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa). “La terza ondata”, continua, “si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non è il momento di distrazioni”, così come non è il caso di riaprire, scuole comprese: “Mi dispiace dirlo, anche gli impianti sciistici potrebbero costituire un rischio. Sappiamo da 4-5 studi che l’infezione, a prescindere dmutazioni, ha una certa ...