F1: Fernando Alonso lascia l’ospedale, ora la preparazione per tornare in pista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buone notizie per Fernando Alonso, che quest’oggi è stato dimesso dall’ospedale di Berna, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente in bici lo scorso giovedì 11 febbraio. Il pilota spagnolo si era scontrato con un’auto, riportando lesioni alla mascella superiore, a seguito delle quali è stato operato per la ricostruzione. A comunicarlo la Alpine, ex Renault, nuovo team del 39enne spagnolo, che tornerà dunque in Formula 1 dopo l’esperienza in Mc Laren nel 2018. Alonso, al termine delle 48 ore di riposo, ha dunque fatto ritorno a casa, e presto ricomincerà la preparazione in vista della nuova stagione, che scatterà il 28 marzo, nel GP del Bahrein. Tuttavia, l’obiettivo di recupero potrebbe essere anticipato di un paio di settimane, e più in particolare nel fine settimana tra il 12 ed il 14 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buone notizie per, che quest’oggi è stato dimesso daldi Berna, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente in bici lo scorso giovedì 11 febbraio. Il pilota spagnolo si era scontrato con un’auto, riportando lesioni alla mascella superiore, a seguito delle quali è stato operato per la ricostruzione. A comunicarlo la Alpine, ex Renault, nuovo team del 39enne spagnolo, che tornerà dunque in Formula 1 dopo l’esperienza in Mc Laren nel 2018., al termine delle 48 ore di riposo, ha dunque fatto ritorno a casa, e presto ricomincerà lain vista della nuova stagione, che scatterà il 28 marzo, nel GP del Bahrein. Tuttavia, l’obiettivo di recupero potrebbe essere anticipato di un paio di settimane, e più in particolare nel fine settimana tra il 12 ed il 14 ...

LiaCapizzi : L' ennesimo incidente che coinvolge chi pedala, in questo caso riguarda Fernando Alonso ma quanti ne accadono ogni… - Corriere : Alonso investito in bici da un’auto in Svizzera: sospette fratture - SkySportF1 : Alonso, incidente in bicicletta in Svizzera: le news #SkyMotori #F1 #Formula1 - f1_notizie : Dopo 48 ore sotto osservazione, Fernando Alonso ha lasciato l'ospedale e, dopo un breve periodo di riposo completo… - BrunaNerazzurra : RT @automotorinews: ?? Fernando #Alonso dimesso dall'ospedale, le sue condizioni #F1 #15febbraio -