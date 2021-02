Covid, Palù (Aifa): “Servono altri due mesi di sacrifici, no a riaperture” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli italiani si chiedono quando finirà la pandemia di Covid 19 in Italia e dal professor Giorgio Palù, presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa), arriva un invito ad avere fiducia. “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia”, dice il virologo, intervistato dal Corriere della Sera. Palù ribadisce tuttavia che per il momento occorre avere ancora prudenza. “Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano”, sottolinea, chiedendo di spingere sulle vaccinazioni e di rinunciare “per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di riaperture“. La terza ondata, secondo l’esperto, “si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli italiani si chiedono quando finirà la pandemia di19 in Italia e dal professor Giorgio, presidente dell’agenzia italiana del farmaco (), arriva un invito ad avere fiducia. “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre, forse usciremo dal raggio della sua minaccia”, dice il virologo, intervistato dal Corriere della Sera.ribadisce tuttavia che per il momento occorre avere ancora prudenza. “Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano”, sottolinea, chiedendo di spingere sulle vaccinazioni e di rinunciare “per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di“. La terza ondata, secondo l’esperto, “si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non ...

Adnkronos : #Covid, #Palù: 'Chiusure per 3 mesi e avanti con vaccini, così ne usciremo' - alelagattarossa : Adnkronos: Covid, Palù: 'Chiusure per 3 mesi e avanti con vaccini, così ne usciremo'. - PoliticaNewsNow : Covid, Palù (Aifa): 'Due tre mesi di sacrificio, dobbiamo avere fiducia e spingere sulla vaccinazione' - Adrypaola3 : RT @Adnkronos: #Covid, #Palù: 'Chiusure per 3 mesi e avanti con vaccini, così ne usciremo' - OlderGf : A causa della #varianteinglese il presidente Zingaretti impone il #lockdown e zona rossa a Roccagorga, in provincia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): "Riaperture? Servono altri due mesi di sacrifici"

No alle riaperture, cautela con scuole superiori e università approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA No alle riaperture, almeno per il momento, secondo Palù: "Sì. Mi ...

Anche Palù tra i rigoristi: "Ancora due mesi di sacrifici"

...totale per attuare la strategia No Covid e limitare la diffusione delle varianti , nonché agevolare le operazioni di vaccinazione. Sul Corriere della sera in edicola oggi, invece, Giorgio Palù preme ...

No alle riaperture, cautela con scuole superiori e università approfondimentoin Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA No alle riaperture, almeno per il momento, secondo: "Sì. Mi ......totale per attuare la strategia Noe limitare la diffusione delle varianti , nonché agevolare le operazioni di vaccinazione. Sul Corriere della sera in edicola oggi, invece, Giorgiopreme ...