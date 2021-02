Barcellona | Koeman | «Non sarà una sfida Messi contro Mbappé Su Neymar…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellail Paris Saint Germain. Le sue dichiarazioni Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellail Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni. PSG – «Il PSG ha un’ottima squadra, possiede tanta qualità: saranno due partite molto belle. Abbiamo commesso degli errori in difesa ultimamente, ma fanno però parte del calcio: tuttavia non ho dubbi che i ‘miei’ giocatori sapranno difendereuna squadra forte come il PSG». MATCH – «Sia noi che il PSG affronteremo queste partite con grande ambizione. Abbiamo più fiducia e questo grazie a come siamo migliorati ultimamente. Si, è vero, il calendario è fitto e sta limitando molto i giocatori, ma questo vale per tutti e la ...