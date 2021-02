Asian Le Mans Series: primi punti per Rovera (Di lunedì 15 febbraio 2021) primi punti per Rovera con la Ferrari nell’Asian Le Mans Series: il varesino bi-campione italiano GT ha esordito nella serie endurance a Dubai con un 6° e un 16° posto Alessio Rovera ha esordito nell‘Asian Le Mans Series ottenendo un sesto e un 16esimo posto tra le GT nelle due 4 Ore di Dubai disputate al volante della Ferrari 488… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021)percon la Ferrari nell’Le: il varesino bi-campione italiano GT ha esordito nella serie endurance a Dubai con un 6° e un 16° posto Alessioha esordito nell‘Leottenendo un sesto e un 16esimo posto tra le GT nelle due 4 Ore di Dubai disputate al volante della Ferrari 488… L'articolo Corriere Nazionale.

egidio_gialdini : Dubai, domenica 14 febbraio 2021 I commenti dei piloti poco dopo la conclusione della seconda 4 Ore di Dubai del fi… - egidio_gialdini : Dubai, dom 14 feb '21 Con il 2° posto del terzetto RIGON-PEREL-MASTRONARDI e la 2a vittoria in 2 gare per HOOK-LAUC… - Speedliveit : Primi punti per Rovera con la Ferrari nell’Asian Le Mans Series - AutoMotoCorse : - LuigiCalligari : Ho avuto modo di seguire le due gare del campionato Asian Le Mans Series (sempre grato allo streaming su YT). Dubai… -

Ultime Notizie dalla rete : Asian Mans Due podi di Roda Nella Asian Series - Sport, Como

partita con due podi la stagione 2021 di Giorgio Roda nella prima delle due tappe dell'Asian Le Mans Series all'autodromo di Dubai, gareggiando rispettivamente quattro ore sabato e altrettante ieri. Gara 1 si è chiusa sul terzo gradino del podio di classe GT3 ed è andata meglio in gara ...

Esercitazione a Punta Granelli, nelle acque del lago Maggiore

SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Primi punti per Rovera a Dubai con la Ferrari nell'Asian Le Mans Series Notizia precedente Milano. Tenta di rubare pesce in supermercato di Corso ...

Primi punti per Rovera con la Ferrari nell'Asian Le Mans Series Motorsport.com, Edizione: Italia Villorba Corse si schiera al via della ELMS 2021

La Scuderia Villorba Corse torna protagonista fra i prototipi nelle competizioni dell'Automobile Club de l'Ouest, fra le quali vanta tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, e inaugura un nuovo cors ...

Primi punti per Rovera con la Ferrari nell’Asian Le Mans Series

Alessio Rovera ha esordito nell'Asian Le Mans Series ottenendo un sesto e un 16esimo posto tra le GT nelle due 4 Ore di Dubai disputate al volante della Ferrari 488 GT3 del team Formula Racing condivi ...

partita con due podi la stagione 2021 di Giorgio Roda nella prima delle due tappe dell'LeSeries all'autodromo di Dubai, gareggiando rispettivamente quattro ore sabato e altrettante ieri. Gara 1 si è chiusa sul terzo gradino del podio di classe GT3 ed è andata meglio in gara ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Primi punti per Rovera a Dubai con la Ferrari nell'LeSeries Notizia precedente Milano. Tenta di rubare pesce in supermercato di Corso ...La Scuderia Villorba Corse torna protagonista fra i prototipi nelle competizioni dell'Automobile Club de l'Ouest, fra le quali vanta tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, e inaugura un nuovo cors ...Alessio Rovera ha esordito nell'Asian Le Mans Series ottenendo un sesto e un 16esimo posto tra le GT nelle due 4 Ore di Dubai disputate al volante della Ferrari 488 GT3 del team Formula Racing condivi ...