Asia Argento: rissa col direttore di Libero "Ti infilo un tacco in bocca come nei film di mio padre" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scontro verbale tra Asia Argento e il direttore di Libero Pietro Senaldi sul Caso Genovese, l'atttice minaccia il giornalista di fargli fare la fine dei personaggi dei film di suo padre. L'ospitata di Asia Argento al programma di La7 Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti, si è trasformata in una rissa verbale quando l'attrice ha risposto per le rime al direttore di Libero Pietro Senaldi e ai suoi commenti sul caso Genovese minacciandolo di infilargli un tacco in bocca, proprio come nei film di suo padre Dario Argento. Tema della puntata di Non è l'Arena, le accuse di stupro mosse da lacune giovani ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scontro verbale trae ildiPietro Senaldi sul Caso Genovese, l'atttice minaccia il giornalista di fargli fare la fine dei personaggi deidi suo. L'ospitata dial programma di La7 Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti, si è trasformata in unaverbale quando l'attrice ha risposto per le rime aldiPietro Senaldi e ai suoi commenti sul caso Genovese minacciandolo di infilargli unin, proprioneidi suoDario. Tema della puntata di Non è l'Arena, le accuse di stupro mosse da lacune giovani ...

La7tv : #nonelarena Pietro Senaldi: 'Tu sei una donna violenta!'. Asia Argento: 'Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tut… - MuredduGiovanni : RT @UmbertoNew: Se dico che Asia Argento mi ha rotto i cojoni co' se continue storie di #stupri, mica corro il rischio che tra vent'anni mi… - romeozanchett : RT @repubblica: Furiosa lite Argento-Senaldi: 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento' - Luciano06815942 : RT @cristianalaz: ? Asia #Argento va fermata. ? - GRAZIAMAGERA64 : @VillaIsolina @EmiliaBalestri1 @danieledv79 @antoniopolito1 Che schifo di trasmissione! Ieri sera con Asia Argento… -