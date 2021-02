Al via maxi concorso per infermieri a Bari (Di lunedì 15 febbraio 2021) BARI – Sono arrivati a Bari da ogni regione di Italia ma anche dall’estero, come Michele un infermiere che vive in Irlanda e che ha deciso di provare a superare il maxi concorso indetto dalla Regione Puglia per assumere a tempo indeterminato 566 professionisti del mondo sanitario. In Fiera del Levante si sono presentati i primi 1900 dei 17mila iscritti. L’età dei candidati va dai 25 ai 40 anni e molti di loro sono stati vaccinati. Particolare che non ha impedito la rilevazione della temperatura all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e l’obbligo di indossare le mascherine. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) BARI – Sono arrivati a Bari da ogni regione di Italia ma anche dall’estero, come Michele un infermiere che vive in Irlanda e che ha deciso di provare a superare il maxi concorso indetto dalla Regione Puglia per assumere a tempo indeterminato 566 professionisti del mondo sanitario. In Fiera del Levante si sono presentati i primi 1900 dei 17mila iscritti. L’età dei candidati va dai 25 ai 40 anni e molti di loro sono stati vaccinati. Particolare che non ha impedito la rilevazione della temperatura all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e l’obbligo di indossare le mascherine.

