Traffico Roma del 14-02-2021 ore 11:30 (Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverde Roma vai ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi sull’a24 la Roma L’Aquila Teramo verso Teramo 2 km di coda per Traffico intenso tra Castel Madama Vicovaro Mandela con attese all’uscita di Vicovaro possiamo c’è la Borghesiana possibili rallentamenti per incidente sulla Casilina all’altezza della fermata metro Due Leoni per il resto il Traffico risulta regolare scorrevole sull’intera rete viaria della capitale sempre valido l’invito a guidare con la massima prudenza in particolare sui viadotti in uscita dalle gallerie per la possibile presenza di tratti di strada ghiacciati ricordiamo il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 proseguono i lavori su via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia Fino al prossimo 8 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverdevai ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi sull’a24 laL’Aquila Teramo verso Teramo 2 km di coda perintenso tra Castel Madama Vicovaro Mandela con attese all’uscita di Vicovaro possiamo c’è la Borghesiana possibili rallentamenti per incidente sulla Casilina all’altezza della fermata metro Due Leoni per il resto ilrisulta regolare scorrevole sull’intera rete viaria della capitale sempre valido l’invito a guidare con la massima prudenza in particolare sui viadotti in uscita dalle gallerie per la possibile presenza di tratti di strada ghiacciati ricordiamo il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 proseguono i lavori su via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia Fino al prossimo 8 ...

CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Castel Madama (Km 23,9) e A24 Svinco… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-02-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - comunevenezia : RT @muoversivenezia: ?? | ?? ?? #muoversivenezia Si segnalano rallentamenti sul Ponte della Libertà in direzione Venezia per intenso traffic… - veneziaunica : RT @muoversivenezia: ?? | ?? ?? #muoversivenezia Si segnalano rallentamenti sul Ponte della Libertà in direzione Venezia per intenso traffic… -