Sampdoria-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Sampdoria e Fiorentina si affrontano nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre sono separate da soli cinque punti in classifica, ma stanno vivendo periodi diversi. Gli uomini di Ranieri sono infatti a metà classifica e non hanno mai avuto paura di retrocedere quest'anno. Discorso diverso per la viola, che nonostante abbia un vantaggio significativo sulla zona salvezza, vuole abbandonare il sedicesimo posto e finire in maniera dignitosa la stagione. Chi otterrà i tre punti? Domenica 14 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, mentre gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1

