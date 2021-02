Pregliasco: "Con le varianti va in crisi il sistema dei colori, da rivedere" (Di domenica 14 febbraio 2021) “Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori, dovremo rivedere i parametri”. Lo dice in una intervista al Messaggero, il virologo Fabrizio Pregliasco spiegando che “le varianti aumentano la velocità di trasmissione mentre va scemando l’effetto delle limitazioni imposte durante le festività”. L’esperto sottolinea che siamo “in una condizione di stabilità, ma con alcuni parametri che tendono al peggio. Questo ha causato il passaggio di alcune Regioni nella fascia arancione, magari non con dati così pesanti, come la Liguria ad esempio, che è un po’ arrabbiata per questa decisione. Però sono state applicate le regole del sistema dei colori, è giusto così”. Per Pregliasco,“l’effetto delle limitazioni che erano state imposte ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) “Con le mutazioni va intutto ildei, dovremoi parametri”. Lo dice in una intervista al Messaggero, il virologo Fabriziospiegando che “leaumentano la velocità di trasmissione mentre va scemando l’effetto delle limitazioni imposte durante le festività”. L’esperto sottolinea che siamo “in una condizione di stabilità, ma con alcuni parametri che tendono al peggio. Questo ha causato il passaggio di alcune Regioni nella fascia arancione, magari non con dati così pesanti, come la Liguria ad esempio, che è un po’ arrabbiata per questa decisione. Però sono state applicate le regole deldei, è giusto così”. Per,“l’effetto delle limitazioni che erano state imposte ...

HuffPostItalia : Pregliasco: 'Con le varianti va in crisi il sistema dei colori, da rivedere' - Notiziedi_it : Varianti, Pregliasco: «Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Varianti, Pregliasco: «Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri» https://… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Varianti, Pregliasco: «Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri» https://t.co… - Gazzettino : Varianti, Pregliasco: «Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori: dovremo rivedere i parametri» -