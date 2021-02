Il padre morto e una vita straziante, il dramma di Francesca e il gesto (pazzesco) di Paolo Bonolis: lacrime in studio (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva Paolo Bonolis. A C'è posta per te - nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio - il primo super ospite è proprio lui, il re dei game show. Bonolis nello studio di Maria De Filippi incontra una famiglia intera di Bellaria. Una storia strappalacrime: il papà muore e mamma Francesca è costretta a tirare su la famiglia con mille sacrifici. Una storia simile a quella di tante altre famiglie. Bonolis ascolta la lettera che legge la De Filippi, si commuove dietro la busta. E resta in silenzio. Poi Maria lo chiama in studio. Ed è show. I tre figli ridono a crepapelle. “Non ho portato Luca Laurenti perché è rimasto incastrato nel baule”, dice scherzando Bonolis. E spunta il regalo: “Dove vuoi andare in crociera?” ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva. A C'è posta per te - nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio - il primo super ospite è proprio lui, il re dei game show.nellodi Maria De Filippi incontra una famiglia intera di Bellaria. Una storia strappa: il papà muore e mammaè costretta a tirare su la famiglia con mille sacrifici. Una storia simile a quella di tante altre famiglie.ascolta la lettera che legge la De Filippi, si commuove dietro la busta. E resta in silenzio. Poi Maria lo chiama in. Ed è show. I tre figli ridono a crepapelle. “Non ho portato Luca Laurenti perché è rimasto incastrato nel baule”, dice scherzando. E spunta il regalo: “Dove vuoi andare in crociera?” ...

