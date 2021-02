A tutto Mick Schumacher | ' Voglio sempre migliorare | aspetto Spa e Suzuka'

(Di domenica 14 febbraio 2021) Oramai è un conto alla rovescia per il suo esordio in F.1 e per dar nuova vita alla dinastia, resa immortale da papà Michael e ora rinnovata dalla freschezza del giovane, pronto alla ...

Schumacher ha vinto F3 europea nel 2018 e F2 nel 2020 Tra Spa e Suzuka ? Gli obiettivi disono chiari: 'Innanzitutto non vedo l'ora di correre a Spa (il 4 luglio, ndr ), circuito dove 30 ...Questa per me è una dote molto positiva - ha dichiaratoin un'intervista rilasciata a Sky Deutschland - Penso che questo approccio sia sempre il più semplice, permettendo adi essere ...Piccoli figli d’arte crescono bene: Enzo Trulli vince la F4 degli Emirati. Papà Jarno: “È stato molto bravo” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non i ...Per l'ex pilota di Formula 1, campione del mondo nel 1997, servono grosse disponibilità economiche per brillare in FDA ...