True Detective: ci sarà una quarta stagione? (Di sabato 13 febbraio 2021) HBO che è entrata in trattativa con nuovi sceneggiatori, per una quarta stagione di True Detective. True Detective True Detective è una serie antologica che ha esordito nel 2014 e che è andata avanti con tre stagioni, l'ultima uscita nel 2019. La prima stagione è quella sicuramente più celebre, con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson sino all'ultima recente stagione con Mahershala Ali e Stephen Dorff, e una risposta della critica molto positiva. La serie, ideata e scritta da Nic Pizzolatto, è andata in onda per tre stagioni dal 2014 e al 2019. Casey Bloys Casey Bloys (Chief Content Officer di HBO e HBO Max) ha dichiarato a Deadline di essere alla ricerca di una nuova chiave per poter ...

MoliPietro : True Detective: ci sarà una quarta stagione? - VentoJammers : @LucyvanPelt86 Lo so lo so, non so se hai visto la prima serie di true detective quella con matthew McConaughey, te la consiglio, bellissima - NonFarcela : RT @badtasteit: #TrueDetective 4: la HBO sta lavorando con altri sceneggiatori alla nuova stagione - TheIllMadeKnigh : Ho iniziato proprio oggi True Detective e mi sa che mi aspetta un bel viaggio - moviestruckers : #TrueDetective: una quarta stagione potrebbe ancora vedere la luce -