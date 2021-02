Torino | Vagnati | «Non ci possiamo più permettere di sbagliare»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Davide, direttore sportivo del, ha parlato prima della sfida contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente granata Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Le sue parole sull’atteggiamento della squadra di Nicola. «E’ una partita molto importante, come tutte quelle che verranno. Non cipiùdi, è chiaro che se dovessimo vincere questa partita daremmo un significato diverso agli ultimi pareggi». Leggi su Calcionews24.com

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Quanto conta questa gara? E' una partita molto importante, come le altre che verranno. Siamo in una ...Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima della sfida contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente ...Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima della sfida contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente granata ...Tuttosport concentra le sue pagine granata soprattutto su Andrea Belotti, concentrato sul Torino che deve essere salvato ma anche su un futuro non così sicuro in granata. Per convincerlo ...