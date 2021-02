Spezia-Milan, gol di Maggiore a porta vuota: Agudelo show, è 1-0 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Lo Spezia è meritatamente in vantaggio. Nel match contro il Milan, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 dopo un incredibile azione di ripiegamento di Agudelo che strappa la palla a Theo Hernandez e fa ripartire un contropiede velenoso, finalizzato ancora dallo stesso Agudelo che mette la palla filtrante, l’anticipo di Romagnoli in scivolata diventa un assist per Maggiore che a porta vuota non può sbagliare. Il VIDEO dell’1-0 in alto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Loè meritatamente in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 dopo un incredibile azione di ripiegamento diche strappa la palla a Theo Hernandez e fa ripartire un contropiede velenoso, finalizzato ancora dallo stessoche mette la palla filtrante, l’anticipo di Romagnoli in scivolata diventa un assist perche anon può sbagliare. Ildell’1-0 in alto. SportFace.

