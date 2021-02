Spezia-Milan 2-0 | partita perfetta dei liguri | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di sabato 13 febbraio 2021) Italiano batte la capolista schierando una formazione solida e aggressiva2-0, Cronaca,ed– Con la sconfitta della Juventus di Andrea Pirlo in casa del Napoli, ildi Stefano Pioli ha possibilità di allungare in classifica, in attesa dell’Inter che giocherà in casa contro la Lazio. I rossoneri fanno visita allo Stadio Picco di Lacontro la formazione allentata da Vincenzo Italiano. Ultima sfida in Serie A prima del derby, Pioli schiera tutti i titolari, lasciando però spazio a Dalot a destra, data la squalifica di Davide Calabria. ...