Serie A, Napoli-Juventus: Morata in campo dal 1°, Osimhen titolare, out Bonucci. Le formazioni ufficiali (Di sabato 13 febbraio 2021) E' tutto pronto al "Maradona" dove, questo pomeriggio, Napoli e Juventus si affronteranno nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, il Napoli cerca il riscatto contro la Juventus: a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe. Gattuso cambia modulo e torna al 4-2-3-1: in attacco Osimhen dal 1'. Pirlo si affida a Bernardeschi, Morata affianca Ronaldo.Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. GattusoJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) E' tutto pronto al "Maradona" dove, questo pomeriggio,si affronteranno nella sfida valida per la 22^ giornata diA. Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, ilcerca il riscatto contro la: a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe. Gattuso cambia modulo e torna al 4-2-3-1: in attaccodal 1'. Pirlo si affida a Bernardeschi,affianca Ronaldo.Di seguito ledella sfida:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano;. All. Gattuso(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; ...

Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - tuttosport : #NapoliJuve, ballottaggio #Kulusevski-#Morata accanto a #Ronaldo ?? - ZZiliani : Stessa spiaggia, stesso mare (e stesso bagnino: cioè, arbitro): decisioni opposte. Per la serie: quando l'arbitro… - sportface2016 : #SerieA | #NapoliJuventus, #Lavezzi suona la carica ai suoi ex compagni: 'Azzurro fino alla lingua' - Corriere : Napoli-Juventus: Gattuso con Zielinski, Pirlo con Bernardeschi per McKennie Diretta 0-0 -