Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale

Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell'ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale.

Pos Squadra Punti
1 Milan 49
2 Inter 47
3 Juventus* 42
4 Roma 40
5 Lazio 40
6 Napoli* 37
7 Atalanta 37
8 Sassuolo 31
9 Hellas Verona 30
10 Sampdoria 27
11 Genoa** 25
12 Udinese 24
13 Bologna** 24
14 Benevento** 24
15 Fiorentina 22
16 Spezia 21
17 Torino** 17
18 Cagliari 15
19 Parma 13
20 Crotone 12

*una partita in meno
**una partita in più

Serie A, i risultati della ventiduesima giornata

Ventiduesima giornata aperta dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete'

... Gian Piero Gasperini allontana le critiche sull'andamento altalenante in Serie A della propria ... Un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto viene ...

Un rigore ferma la Virtus Francavilla a Catania

...sulla casella 5 del Girone C con 37 punti in classifica, mentre i salentini si fermano a quota 28 al 9° posto. Cala così il sipario sulla gara valida per la 24giornata del campionato di serie C. IL ...

Lo ha detto l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo ... Il manager ha affrontato anche il tema dell'importanza delle altre fonti di introito per le società di calcio, soprattutto gli impianti, ...

Calcio regionale e provinciale: si riparte? E quando?

Calcio regionale e provinciale: si riparte? E quando? Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato piemontese.

Gian Piero Gasperini allontana le critiche sull'andamento altalenante in Serie A della propria squadra. Un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto viene criticata.

Un rigore ferma la Virtus Francavilla a Catania sulla casella 5 del Girone C con 37 punti in classifica, mentre i salentini si fermano a quota 28 al 9° posto. Cala così il sipario sulla gara valida per la 24a giornata del campionato di serie C.

Lo ha detto l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo. Il manager ha affrontato anche il tema dell'importanza delle altre fonti di introito per le società di calcio, soprattutto gli impianti.