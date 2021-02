Real Madrid, Zidane verso l’Atalanta: «Ecco chi recupereremo» (Di sabato 13 febbraio 2021) Zinedine Zidane parla in conferenza stampa e aggiorna sulle condizioni degli infortunati anche verso la gara contro l’Atalanta Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa: Ecco le parole sugli infortunati anche in vista della gara contro l’Atalanta. PREOCCUPATO PER GLI INFORTUNATI – «Sì, lo siamo. Quello che vogliamo è recuperare Lucas e Caravajal per il momento e a poco a poco si spera di recuperare gli altri». MOURINHO BALE – «Auguro il meglio a Bale, perché è il nostro giocatore. Ma non posso commentare nulla su ciò che sta accadendo lì. Spero solo che stia bene». HAZARD – «E’ di ottimo umore. Era in campo ieri e questo significa che è già vicino alla squadra. Vuole tornare il prima possibile. Speriamo che la prossima settimana possa allenarsi con la squadra». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Zinedineparla in conferenza stampa e aggiorna sulle condizioni degli infortunati anchela gara controZinedineha parlato in conferenza stampa:le parole sugli infortunati anche in vista della gara contro. PREOCCUPATO PER GLI INFORTUNATI – «Sì, lo siamo. Quello che vogliamo è recuperare Lucas e Caravajal per il momento e a poco a poco si spera di recuperare gli altri». MOURINHO BALE – «Auguro il meglio a Bale, perché è il nostro giocatore. Ma non posso commentare nulla su ciò che sta accadendo lì. Spero solo che stia bene». HAZARD – «E’ di ottimo umore. Era in campo ieri e questo significa che è già vicino alla squadra. Vuole tornare il prima possibile. Speriamo che la prossima settimana possa allenarsi con la squadra». Leggi su ...

