Prada Cup, le regate devono partire entro le 6. Luna Rossa-Ineos, gli scenari con vento debole (Di sabato 13 febbraio 2021) Le regate della Finale della Prada Cup non possono iniziare dopo le ore 18.00 locali (le ore 06.00 italiane). Riportiamo questa regola perché potrebbe essere molto importante nella prima giornata di gara tra Luna Rossa e Ineos Uk, in programma nella notte di sabato 13 febbraio: il vento che soffia nel Golfo di Hauraki è molto debole (le previsioni dell'ultimo minuto parlano di 8-11 nodi), servono almeno 6,5 nodi per poter partire e potrebbero esserci degli slittamenti sulla tabella di marcia che prevede gara-1 alle ore 04.12 e gara-2 un'ora più tardi. Brezza leggera che potrebbe favorire Luna Rossa, almeno sulla carta. A patto che si riesca effettivamente a regatare in queste condizioni. Una regata può durare massimo ...

