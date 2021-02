Paratici: «Il Napoli è una squadra di alto livello, sarà una bella gara» (Di sabato 13 febbraio 2021) Il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Juventus. «Ci siamo guadagnati partita per partita le ultime vittorie e siamo molto concentrati. C’è un bel clima, ma siamo molto concentrati anche per questa gara». Sul fatto che si gioca prima il ritorno del match e poi l’andata: «Noi guardiamo gara dopo gara, andata o ritorno cambia poco. Quella di Supercoppa è stata una gara complicata ma il Napoli è una squadra di alto livello, negli ultimi dieci anni ha avuto una continuità di risultati seconda solo a noi. sarà una bella gara, cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Il dirigente della Juventus, Fabio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di-Juventus. «Ci siamo guadagnati partita per partita le ultime vittorie e siamo molto concentrati. C’è un bel clima, ma siamo molto concentrati anche per questa». Sul fatto che si gioca prima il ritorno del match e poi l’andata: «Noi guardiamodopo, andata o ritorno cambia poco. Quella di Supercoppa è stata unacomplicata ma ilè unadi, negli ultimi dieci anni ha avuto una continuità di risultati seconda solo a noi.una, cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile». L'articolo ...

