"Non me ne frega niente, adesso parlo io". Maria Teresa Ruta, dallo studio del GF Vip interviene 'lui' ed è disastro in diretta (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella puntata di venerdì 12 febbraio è andata in onda una nuova puntata del 'Grande Fratello Vip'. Ad essere stata eliminata dal reality show è stata a sorpresa Maria Teresa Ruta, la quale ha reagito davvero molto male dinanzi all'esclusione dal gioco. In particolare, è rimasta molto delusa dal comportamento assunto da Stefania Orlando, ma anche Tommaso Zorzi non h avuto comportamenti proprio consoni nei suoi confronti. Durante l'appuntamento settimanale con Alfonso Signorini è anche successo dell'altro, infatti Maria Teresa Ruta ha perso completamente la ragione mentre stava discutendo con l'ex gieffino Cristian Malgioglio, presente in studio. L'ormai ex vippona sbottata totalmente davanti al pubblico da casa e a tutto lo studio. Un momento davvero ...

