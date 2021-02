Mina Settembre, arriva una grande novità: telespettatori in estasi (Di sabato 13 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mina Settembre è una delle serie tv maggiormente amate e seguite. Ma ecco che arriva una grande novità per tutti i telespettatori. La tanto attesissima conferma è arrivata, Mina Settembre 2 si farà. Ad annunciare l’attesa è proprio uno degli sceneggiatori della fiction Rai, l’head writer Fabrizio Cestaro, che proprio insieme a Doriana Leondeff, Fabrizia Leggi su youmovies (Di sabato 13 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una delle serie tv maggiormente amate e seguite. Ma ecco cheunaper tutti i. La tanto attesissima conferma èta,2 si farà. Ad annunciare l’attesa è proprio uno degli sceneggiatori della fiction Rai, l’head writer Fabrizio Cestaro, che proprio insieme a Doriana Leondeff, Fabrizia

debora85066911 : @serenarossi_com @RaiUno Molto carino... prontissima... fai la brava mina settembre ???? - Gianmar83883415 : Complimenti per la serie Mina Settembre.... Spettacolare @serenarossi_com - 1987_Lorenza : RT @ceamarianna: Intervista esclusiva per @BlastingNews a @giorgiopasotti . L’attore ha rivelato che il #finale di #minasettembre su @RaiUn… - giorgiopasotti : RT @ceamarianna: Intervista esclusiva per @BlastingNews a @giorgiopasotti . L’attore ha rivelato che il #finale di #minasettembre su @RaiUn… - RepSpettacoli : Marina Confalone: 'La madre di Mina Settembre? Somiglia alla mia' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento delle 12:13] -