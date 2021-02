Malore per Zubin Mehta: la Scala in ansia (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 febbraio 2021 - Si è sentito male durante le prove di Salomè , ieri pomeriggio alla Scala. ansia per le condizioni di salute del maestro Zubin Mehta , anche se in serata sarebbero ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 febbraio 2021 - Si è sentito male durante le prove di Salomè , ieri pomeriggio allaper le condizioni di salute del maestro, anche se in serata sarebbero ...

Il titolo di Strauss, dal forte significato simbolico, è stato scelto anche per ragioni pratiche e ... Ieri, però, il malore di Mehta ha fatto passare tutto in secondo piano. Stando alle informazioni a ...

Clochard morto di freddo Il secondo in due giorni

Il freddo, o un malore, le probabili cause del decesso. Nei giorni scorsi l'uomo era già stato curato in ospedale per ipotermia. Si tratta di un 57enne di origine romene, Radu Chirimbuta. In ospedale ...

Valerio Massimo Manfredi e la scrittrice Prenner esanimi in casa a Roma dopo una fuga di gas Condizioni critiche

I vigili del fuoco lo chiamano “il signore della morte silenziosa” e ieri ha intossicato - con conseguenze gravissime - uno degli scrittori più amati e apprezzati nel mondo.

Valdastico. Malore sugli sci, muore a Pedescala mentre tenta di tornare a casa

Uno sciatore di Abano Terme è morto a Pedescala, dove l’amico che era in auto con lui ha fermato l’auto per chiamare i soccorsi mentre tentavano di rientrare a casa dopo una mattinata sulle piste di C ...

