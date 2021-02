Luna Rossa | esordio vincente nella finale di Prada Cup

(Di sabato 13 febbraio 2021)perdiCup. L’equipaggio italiano domina la prima regata senza errori, presentandosi sulla linea di partenza già con un buon vantaggio. Il resto è tattica e controllo. Gli uomini di James Spithill e Francesco Bruni navigano bene, aumentando il vantaggio ad ogni lato del percorso. Il primo confronto termina conal comando per 1’52” di vantaggio. La seconda regata è molto più combattuta, con l’imbarcazione tricolore che conquista la testa e respinge gli attacchi inglesi. Alla fine èa vincere per 26”, con gli uomini di Ineos che non trovano mai il varco per ribaltare la situazione. Stanotte – sabato 13 e domenica 14 febbraio – si ...

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) " Chi ben comincia è a metà dell'opera. In realtà la sfida è ancora lunga ma Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale di Prada Cup contro Ineos Team Uk: prime due regate e prime due vittorie per l'imbarcazione italiana. In condizioni di vento leggero che hanno portato ...